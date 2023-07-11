CNN: Гиганты рынка нарушили обещание уйти из России

Более тысячи крупных компаний обязались уйти с рынка России после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, однако некоторых гигантов рынка обвиняют в нарушении своих обещаний, сообщает CNN.

По словам автора исследования Йельского университета Джеффа Зонненфельда, уход компаний из страны-агрессора нанес экономике РФ серьезный финансовый и символический удар.

Данное исследование основывается на информаторах, местных экспертах, студентах, работающих в РФ, корпоративных документах и сообщениях средств массовой информации. Так были выявлены фирмы, которые команда ученых обвинила в нарушении своих обещаний уйти или хотя бы резко сократить свое присутствие в России.

Среди них такие известные компании, как Heineken, Unilever, Philip Morris и производитель Oreo Mondelez.

"Эти компании нарушают свои обещания. Они действуют как спекулянты военного времени. Это более чем разочаровывает. Это позорно и неэтично", - отметил Зонненфельд.

Профессор отмечает, что потребители должны понимать, что, поддерживая эти компании, они поддерживают то, что подпитывает путинскую военную машину.

В марте 2022 года Heineken пообещала уйти из России. Однако, по данным Йельского университета, через 16 месяцев Heineken все еще имеет семь пивоварен и 1800 сотрудников в этой стране. Мало того, с тех пор компания запустила ряд новых брендов в России, поглотив долю рынка, вызванную уходом других крупных пивных брендов.

Также в марте прошлого года гигант по производству закусок и конфет Mondelez пообещал сократить "все второстепенные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продуктов питания". В компании заявили, что сосредоточит свою деятельность на базовых предложениях, пишет УНН.

Однако Mondelez (производитель печенья Oreo, крекеров Triscuit и снеков Nabisco) утверждает, что в России по-прежнему работают 3000 их сотрудников.

Подобно Unilever и Mondelez, Nestle в прошлом году также пообещала продавать в России только "основные" продукты, такие как детские смеси.

Однако исследователи из Йельского университета обнаружили, что производитель шоколадных батончиков KitKat, растворимого кофе Nescafe и Purina по-прежнему продает в России корма для домашних животных, шоколадные батончики и другие второстепенные товары.

Несмотря на свое обещание покинуть Россию в марте 2022 года, коворкинг-гигант WeWork по-прежнему позволяет пользователям бронировать рабочие места в Москве.

Табачный гигант Philip Morris заявил в прошлом году, что прилагает все усилия, чтобы уйти из РФ. Но сегодня является одной из крупнейших транснациональных корпораций, оставшихся в России с активами, оцениваемыми в 2,5 миллиарда долларов, включая несколько заводов, говорится в исследовании Йельского университета.

Несколько американских сетей быстрого питания все еще работают в России. Так, команда Зонненфельда обнаружила, что "Сбарро Пицца" все еще имеет действующее заведение в Москве, которое поддерживается русскоязычным веб-сайтом. Также есть в РФ и американская сеть ресторанов быстрого питания Carl's Jr.

Кроме того, Йельский университет обнаружил, что в России продолжают работать независимые франчайзи TGI Fridays.