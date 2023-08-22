Последнее обновление: 22.08.2023 12:29

Японский ритейлер Uniqlo окончательно ушел из России

Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в РФ, эти площади уже заняли или занимают другие ритейлеры, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнеров японской компании.

По сути, японская компания завершила свою деятельность в России: Uniqlo разорвала все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

Uniqlo сообщила «о временной остановке» своих точек в России в марте 2022 года. В последней отчетности говорится уже о «полном закрытии бизнеса». Правда, ликвидировать российское юрлицо компания не планирует, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес, отметил один из ее партнеров.

Продукция Uniqlo до сих пор продаются на некоторых российских маркетплейсах. Скорее всего, такая продукция была завезена в страну в рамках программы параллельного импорта, полагают эксперты.

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