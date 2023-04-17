ЕАБР: Инфляция в Беларуси замедлится во II квартале, но вырастет по итогам года

Эксперты ЕАБР допускают замедление годовой инфляции в Беларуси во II квартале 2023 года до 4%, но указывают, что по итогам года рост цен в синеокой составит на менее 8%.

«…сохранение ценового регулирования и слабый внутренний спрос обуславливают умеренную интенсивность инфляционных процессов. Ожидается дальнейшее замедление годовых темпов роста потребительских цен, в результате чего во II квартале инфляция может снизиться до уровней около 4%», - говорится в еженедельном комментарии банка.

«Однако по мере исчерпания дезинфляционного эффекта ценового регулирования, а также в условиях постепенного восстановления внутреннего спроса к концу года годовая инфляция может ускориться. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — 8%», - подчеркивают эксперты.

Замедление годовой инфляции в марте до 6% в ЕАБР, как и в Нацбанке РБ, назвали статистическим глюком.

«Инфляция в Беларуси замедлилась до 6% г/г по итогам марта 2023 г. после 11,7,0% г/г месяцем ранее. Резкое сокращение показателя во многом отражает статистический эффект: исключение из расчетного периода данных за март 2022 г., когда наблюдался резкий рост потребительских цен», - сказано в комментарии.