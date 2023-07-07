Последнее обновление: 07.07.2023 10:21

Число погибших во Львове от ракетного удара РФ выросло до 10 человек

Число погибших во Львове в результате российского ракетного удара в ночь на 6 июля выросло до десяти человек, 42 человека получили ранения (из них три ребенка).

«Только что нашли десятое тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники высвобождают тело из-под завалов. На этом поисково-спасательная операция будет завершена», - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В результате удара крылатыми ракетами по Львову в ночь на четверг были, в частности, полностью разрушены два верхних этажа трех подъездов многоквартирного жилого дома.

РФ выпустила по Львову 10 ракет «Калибр, семь из которых были сбиты Воздушными силами ВС Украины.

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