Raiffeisen отказывается уходить из России при тихом согласии властей Австрии

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший из западных банков, оставшийся в России, который намеревался к сентябрю продать или вывести из своего состава прибыльную российскую «дочку» из-за давления со стороны Европейского центробанка, заявил, что «откладывает» свой уход из России.

И власти Австрии, и Raiffeisen, деятельность которого в России уже стала предметом расследования американского Минфина, пока сопротивляются этому плану, рассчитывая, что война в Украине скоро закончится.

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько официальных лиц, которые разговаривали с Reuters, признались, что не хотят полностью разрывать отношения с Россией. Они строились десятилетиями, и австрийская сторона, по сообщениям, надеется, что восстановить их все же будет можно.

Райффайзен вместе с итальянским UniCredit, играют ключевую роль для финансовой системы РФ. Через них проходит большая часть международных трансакций российских компаний.

По данным Reuters, RBI до сих пор не предоставила ЕЦБ свой план действий по уходу с российского рынка, после чего банку нужно будет получить одобрение акционеров.

Все это делает выход RBI из России к сентябрю маловероятным, пишет агентство. Более того, RBI также потребуется одобрение российского центрального банка и министерства финансов, а в случае продажи «Райффайзенбанка» — даже Путина.

Российские власти дали понять RBI, что очень хотят, чтобы он остался, сказал один из источников Reuters.

В феврале высокопоставленный представитель RBI сообщил газете Financial Times, что на долю «Райффайзенбанка» приходится 40–50% всех денежных потоков между Россией и остальным миром. А в 2022 году от российских операций банк получил рекордную прибыль в размере двух млрд евро (более половины общей чистой прибыли всей группы RBI).