Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на $19 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд) - значительно больше, чем сообщалось официально, пишет Sonntagszeitung.

Как говорится в публикации, Швейцария приняла санкции ЕС и с тех пор говорила, что заблокировала российские финансовые активы на сумму около 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,1 млрд), а также 15 объектов собственности. В целом сообщалось о российских активах на сумму 46,1 млрд швейцарских франков (почти $50 млрд).

Теперь банк Credit Suisse сообщает, что заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 млрд швейцарских франков. Это больше, чем треть всех зарегистрированных российских активов в Швейцарии.

Очевидно, лишь около 4 млрд заблокированных активов приходится на людей, которые находятся в санкционном списке. Остальные 13,6 млрд франков - это люди, которые попали под санкции в других государствах. Кроме того, это могут быть деньги российского Центробанка или российского государства.

Ранее Государственный секретариат экономики Швейцарии сообщал, что в этой стране в рамках санкций, связанных с войной в Украине, заблокированы российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины, но банки категорически против такого предложения.