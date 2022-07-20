Российский Газпромбанк вводит комиссию за валютные вклады

Российский Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию за хранение средств на счетах в долларах США и евро.

Комиссия вводится при условии, что сумма на счете превышает 10 тыс. единиц валюты, и составляет 0,017% в день от общей суммы.

Банк также вводит комиссию за зачисление средств на счета в долларах США и евро в размере 3% от суммы зачисления. При этом минимальная сумма комиссии составит 12 тысяч рублей.

С 20 июля комиссия за осуществление физическими лицами валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT составит 3% от суммы перевода, но не менее 12 тысяч рублей и не более 60 тысяч российских рублей.

«…по независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран, прежде всего долларах США и евро, а также сохранность их средств при подобных операциях", - говорится в сообщении банка.

Банк рекомендовал клиентам хранить средства в валютах «дружественных стран», например, в белорусских рублях.