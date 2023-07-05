Украина демонтирует памятник "Три сестры" у границы с РФ и Беларусью

Власти Украины сняли с государственного учета памятник "Три сестры", расположенный на границе России, Беларуси и Украины, сообщил Департамент культуры Черниговской областной администрации.

"Департамент культуры Черниговской областной администрации 16 мая 2022 года направил представление в Министерство культуры и информационной политики Украины о снятии с учета памятника истории местного значения "Монумент дружбы народов", который расположен на окраине села Сеньковка Черниговского района Черниговской области. Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 30 июня 2023 года №354 данный памятник признан не подлежащим внесению в государственный реестр недвижимых памятников Украины и снят с государственного учета", - говорится в сообщении администрации.

Ранее власти региона заявляли, что снятие монумента "Три сестры" с учета позволит приступить к его демонтажу.