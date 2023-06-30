Последнее обновление: 30.06.2023 10:45

Доллар и юань растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 30 июня 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,4 копейки или 0,13%, до 3,0355 рубля при объеме торгов $4,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,77 копейки или 1,08%, до 3,4463 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 175,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,15 копейки или 0,04% до 4,1789 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,01 млн. юаней.

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