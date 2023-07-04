Доллар и юань растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 4 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,51 копейки или 0,17%, до 3,0370 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,46 копейки или 0,43%, до 3,4200 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,97 копейки или 0,47% до 4,1800 рубля за 10 юаней при объеме торгов 40 млн. юаней.