Ракетный удар РФ по Краматорску: 44 пострадавших, 8 погибших

По состоянию на утро среды в результате ракетной атаки армии РФ на Краматорск погибли восемь человек, среди них трое детей.

Ранения получили 44 человека, среди них и 8-месячный ребенок, его жизни ничего не угрожает, сообщил в среду председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Россия ракетами ударила по местам скопления людей: одна попала в частный сектор, вторая — по пиццерии.

«8 погибших, это гражданское население, которое находилось непосредственно в заведении или рядом с заведением. Погибших трое детей до 18 лет. Также 44 человека ранены. Погибших трое детей до 18 лет. Самый младший ребенок, который находился там, ему медицинскую помощь оказали и его жизни ничего не угрожает», -заявил Кириленко.

Ударом уничтожено до основания здание пиццерии, повреждено 18 многоэтажек, 65 частных домов, 5 школ, 2 детсада, торговый центр, отель, админздание и рекреационное заведение.

Окончательные цифры по пострадавшим и разрушениям еще может измениться, отметил глава Донецкой ОГА. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.