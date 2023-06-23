Последнее обновление: 23.06.2023 10:31

Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили 13 крылатых ракет РФ

Силами ПВО Украины минувшей ночью уничтожили 13 ракет и один БЛПА неустановленного типа, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

«Оккупанты нанесли удар по Украине из самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски осуществлялись около полуночи с Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство на Хмельнитчине. Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательный БпЛА неустановленного типа», - говорится в сообщении.

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