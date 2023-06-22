Зеленский: Россия готовит теракт на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что заслушал доклад разведки и Службы безопасности Украины, в котором говорится, что «Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористический акт с выбросом радиации».

«К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина передаст всю имеющуюся информацию об этом своим партнерам — «Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать».

«На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупреждён, значит мир может и должен действовать», — заявил президент Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского «очередной ложью».