Сенат США призвал приравнять к атаке на НАТО возможное применение Беларусью ТЯО в Украине

Резолюция с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Украине к нападению на НАТО подготовлена в Сенате Конгресса США.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции один из авторов документа - сенатор Линдси Грэм.

"Мы сегодня вносим резолюцию, сенатскую резолюцию, которая гласит, что, если Россия или Беларусь или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство в Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО", - заявил законодатель.

Он процитировал президента США Джо Байдена, который на днях утверждал, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является реальной.

По его словам, России или Беларуси в случае применения ТЯО в Украине следует ждать "массированного ответа от НАТО". "И вы будете находиться в состоянии войны с НАТО", - сказал член верхней палаты Конгресса.