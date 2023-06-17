США не видят необходимости изменений своих ядерных сил

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что американская сторона внимательно следит за ситуацией по развертыванию ядерного оружия России на территории Беларуси.

Вместе с тем, по его словам, США не имеют "никаких причин корректировать" свою ядерную политику и "не видят никаких признаков" того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

"Что касается самой Беларуси, то это еще один пример того, что Лукашенко делает безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси против воли белорусского народа", – заявил Блинкен.