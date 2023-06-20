Китай считает, что военный имидж и авторитет России потерпели крах

Высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР в отставке, действующий старший сотрудник Университета Цинхуа Чжоу Боу заявил, что из-за слабости российской армии военный имидж и авторитет РФ в глазах Китая потерпел крах.

За последние 10 лет РФ вложила в свою армию не менее 20 триллионов рублей, но не оправдала ожиданий Пекина.

"Военный имидж и авторитет россии потерпели крах", — сказал Боу в комментарии The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что согласно оценке западных экспертов, потери "живой" силы российской армии превысили 200 тысяч человек. В том числе 100 тысяч солдат РФ потеряла только за последние 6 месяцев ведения боевых действий.

По мнению Чжоу, планы РФ в войне против Украины не совпадают с реальностью, а Путин попал в сложную ситуацию и будет вынужден как-то объяснить россиянам безумные потери в Украине.

"Это превратилось в войну, которую они не ожидали. Путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это", — считает он.

При этом Чжоу также выразил сомнения относительно того, что Запад и дальше будет поддерживать Украину оружием, если война затянется.

"Как западная поддержка будет продолжаться, если война затянется?", - указал он.

Источники WSJ подчеркивают, что на данный момент китайские военные внимательно следят за ситуацией в Украине, рассчитывая использовать опыт РФ для воплощения амбиций лидера КНР Си Цзиньпина по аннексии Тайваня.