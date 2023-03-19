ISW: Си Цзиньпин и Путин могут обсудить возможные схемы по обходу западных санкций

Американский институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке анализирует визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта.

Кремль заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют подписать двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы "всеобъемлющего партнерства" России и Китая.

В сводке говорится, что по сообщениям, китайские компании продали российским структурам запчасти для беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях. Аналитики полагают, что Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и другими российскими чиновниками схемы обхода санкций, чтобы поддержать продажу и предоставление России китайского оборудования, передает BBC.

Тем более, что по оценке ISW, 1 марта Лукашенко и товарищ Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу западных санкций в отношении России путем направления китайской продукции через Беларусь.

Аналитики ISW также полагают, что у китайского лидера есть амбиции выступить в роли посредника в переговорах России и Украины. Он может апеллировать к своему успеху по восстановлению дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией, говорится в сводке.