Китай обещает не предоставлять России летальное оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен после разговора с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Пекин заверил в том, что не предоставлял и не будет предоставлять летальной помощи России.

Кроме этого, он сообщил, что стороны достигли прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам, пишет УНН со ссылкой на CNN, Bloomberg.

"Китай заверил, что не предоставлял и не будет предоставлять летальную помощь России. Однако мы постоянно обеспокоены китайскими фирмами - компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным в этом отношении", - заявил Блинкен.

В то же время добавил, что подобные заявления Китай объявлял и раньше: "Это то, что Китай говорил в последние недели, и неоднократно говорил не только нам, но и многим другим странам, которые выражали это беспокойство".

Кроме этого, во время встречи Блинкен сказал Си, что "в интересах мира", если Пекин и Вашингтон будут поддерживать устойчивые связи, и отметил, что разговоры с другими китайскими чиновниками были "откровенными и продуктивными".

«Стороны также достигли прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо", - отметил госсекретарь.