Лукашенко: Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси

Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси, заявил Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

"Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты свидетельствуют об этом", - сказал Лукашенко.

"То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим", - озвучил он свой вывод.

"Одной из ключевых угроз на сегодняшний день является информационно-психологическое воздействие, распространение заведомо ложной, фейковой информации. Цель таких действий - подрыв авторитета наших государств на международной арене. Под фейки порой подводят опасные, агрессивные действия", - утверждает Лукашенко.

Он посетовал на то, что фактическая информационная монополия Запада, в частности контроль над интернетом, основными социальными сетями и международными СМИ, этому лишь только способствует.