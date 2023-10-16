Доля в экспорте Беларуси составляет всего 4,4%

Доля высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте Беларуси за январь -август 2023 года достигла исторического максимума и составляет жалкие 4,4%.

Такие данные озвучила начальник управления прогнозирования внешней торговли Минэкономики Юлия Зубарь.

«Мы планомерно наращиваем долю высокотехнологичных товаров в структуре экспортной корзины. В январе-августе 2023-го она достигла 4,4% – это исторический максимум», - сказала Зубарь в эфире белорусского ТВ.

«В структуре экспортной корзины произошли существенные изменения. При сокращении вывоза сырья, материалов и промежуточных товаров, выросла доля инвестиционной продукции. Высокими темпами увеличивались поставки грузовиков, автобусов, телевизоров и мониторов и так далее. В страновой структуре экспорта также произошли существенные сдвиги. Продажи в дружественные страны мы нарастили в 1,3 раза», – сообщила представитель Минэкономики

По итогам 8 месяцев текущего года внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос на 12,5% и достиг 62 млрд долл. Экспорт товаров и услуг составил $30,9 млрд. и достиг максимума с 2012 года.

По словам Зубарь, на 2024 год запланирована активизация торговли со странами Африки: «Опорными точками определены Египет, Кения, Нигерия, Экваториальная Гвинея».