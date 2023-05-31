Нижняя палата РБ ратифицировала поправки в соглашение с РФ в военной сфере

Министр обороны Республики Беларусь Хренин В.Г. и член Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Ганчук А.А. доложили

Нижняя палата парламента РБ в одном чтении ратифицировала поправки в соглашение с Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

«[Детализируются] нормы Соглашения о региональной группировке войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, предусматривая возможность дислокации соединений и воинских частей российской части данной группировки, объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, которые обеспечивают их функционирование», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

Кроме того, с принятием изменений соглашение будет акцентировать обеспечение функционирования региональной группировки вместо оперативной, мобилизационной и боевой подготовки органов управления и войск (сил) данной группировки.