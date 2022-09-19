Лукашенко требует включить в Концепцию нацбезопасности военное сотрудничество с Россией

Лукашенко требует при подготовке обновленной Концепции национальной безопасности страны ничего не прятать и сделать документ абсолютно откровенным.

"Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете Безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно", - заявил Лукашенко 20 сентября на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем.

"Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически, наша армия на острие. Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что "ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее". А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом", - продолжил он.

"Вопрос, который мы не предусматривали сегодня, но я считаю, что Вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе. Я поручал Вам, Министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - поинтересовался он.

«Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы», - сообщает пресс-служба президента.

"Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - повторил Лукашенко.