ЕС обеспокоен противоречивым законом Польши о российском влиянии

ЕС может предпринять юридические шаги в связи с польским законом о расследовании российского влияния, что может запретить оппозиционным деятелям занимать государственные должности, сообщает издание Politico.

ЕС присоединился к критике, которую ранее высказали США и польская оппозиция: мол, партия власти "Право и справедливость" (PiS) может использовать закон для запугивания политических соперников накануне выборов в конце года.

"Я могу заверить вас, что мы без колебаний примем немедленные меры в случае необходимости, когда увидим, что есть пространство и необходимость для таких действий", – заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова во вторник.

Юрова говорила о противоречивом законе на полях министерской встречи ЕС в Брюсселе, посвященной текущим делам комиссии против Польши и Венгрии в связи с возможными нарушениями верховенства права.

Крупнейшая группа в Европарламенте инициирует дебаты по польскому закону о расследовании влияния РФ

"Сейчас мы особенно обеспокоены ситуацией в Польше. Специальная комиссия, способная лишить граждан права быть избранными на государственную должность, является предметом нашей обеспокоенности", – сказал журналистам комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перед встречей министров ЕС.

Брюссель и Варшава неоднократно конфликтовали по поводу демократических принципов, при этом Европейская комиссия блокировала миллионы евро из фондов ЕС из-за опасений, что польское правительство подавляет независимость судов.

Хотя польское правительство защищает противоречивый закон как попытку искоренить агентов Кремля, критики предупреждают, что его могут использовать как политическое оружие.

Закон предусматривает создание комиссии, которая может запретить людям, уличенным в действиях под влиянием Кремля, в течение десяти лет работать на должностях, связанных с расходованием государственных средств. Это фактически лишает их возможности баллотироваться в органы власти.

Комиссию из девяти членов будет избирать парламент, где PiS имеет незначительное большинство. Ее вердикты будут окончательными. По словам Рейндерса, комиссия сможет запретить гражданам занимать государственные должности "административным решением без возможности какого-либо судебного пересмотра".

Ранее США публично раскритиковали план Польши по созданию комиссии.