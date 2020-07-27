Совет Европы встревожен желанием Польши выйти из Стамбульской конвенции

Совет Европы (СЕ) "встревожен" анонсированным выходом Польши из Конвенции СЕ о борьбе с насилием в отношении женщин.

Об этом заявила в воскресенье, 26 июля, генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Она назвала данный шаг "весьма прискорбным" и "огромным откатом назад" в вопросе защиты женщин. На выходе настаивает консервативная партия "Закон и справедливость" под председательством Ярослава Качиньского. Министр юстиции Збигнев Зебро уже объявил, что запустит соответствующий процесс 27 июля. Глава Минюста ранее называл это соглашение "феминистским творением для оправдания гомосексуальной идеологии". Около 2000 человек вышли 24 июля на улицы Варшавы с протестами против планов кабмина.

Намерение польского правительства выйти из Стамбульской конвенции вызвало критику также и в Европарламенте. "Я поддерживаю граждан Польши, которые выходят на улицы, чтобы потребовать уважения прав женщин", - написала в Twitter депутат Европарламента от Испании Ираче Гарсиа-Перес, передает DW

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 странами - членами Совета Европы 11 мая 2011 года и стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. При этом ратифицировали и подписали его 34 государства, еще 11 подписали, но не ратифицировали. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия. Они должны также создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь.

Конвенция была подписана в 2012 году умеренным правительством Польши и ратифицирована в 2015 году.