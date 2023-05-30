Пресс-секретаря МИД Польши отстранили от работы после заявлений о Волыни

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от работы, отправив в бессрочный отпуск после того, как он требовал от президента Владимира Зеленского извиниться за Волынское преступление, сообщила радиостанции RMF FM.

Посольство Украины назвало это заявление "достойным сожаления", и Ясина, по информации радиостанции, больше не вернется на должность пресс-секретаря министерства.

"Я отношусь к этому лично, потому что я почти родом с Волыни и, хотя моя семья не волыняне, я вырос среди людей, которые оттуда сбежали. Я помню время, когда это преступление не было проблемой, потому что оно было малоизвестным", – сказал Ясина в интервью Onet 19 мая, отвечая на вопрос о приближении годовщины Волынского преступления.

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичным, все еще не хватает понимания того, насколько этот вопрос является очень важным для поляков", – подчеркнул Ясина.

Отвечая на вопрос, должен ли президент Владимир Зеленский извиниться за Волынь, он сказал: "Это не было сделано государством Украина, но президент Зеленский должен взять на себя ответственность за это"

"Извиняемся и просим об извинениях – это, по мнению Ясины, должно прозвучать с украинской стороны. "Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее все еще не хватает", – отметил он.

Напомним, что после того, как представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь, появился ответ украинского посла. "Любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, является неприемлемой и досадной", – заявил Василий Зварыч.

Госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, реагируя на это, заявила, что вопросы Волынской трагедии не должны быть частью "твиттерной дипломатии".