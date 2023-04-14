Премьер Польши: война в Украине может длиться несколько лет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война в Украине может длиться несколько лет.

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий в интервью NBC News.

На вопрос, может ли война длиться даже несколько лет, премьер ответил утвердительно.

Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.

"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что Польша поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.