Власти РБ профинансируют повышение зарплат бюджетникам за счет местных бюджетов

Совмин Беларуси распорядился обеспечить повышение зарплат бюджетникам за счет средств местных бюджетов, следует из постановления №702 от 18 октября 2022 года.

«Местным исполнительным и распорядительным органам принять решения о выделении средств из резервных фондов … на финансирование расходов, связанных с дополнительным повышением заработной платы … государственным служащим, работникам бюджетных организаций, … денежного довольствия лицам начальствующего и рядового состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», - говорится в документе.