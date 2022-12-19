Контрабандисты из Беларуси запускают через Неман "сигаретные льдины"

В минувшие выходные пограничники Друскининкая вытащили из Немана еще три груза белорусских контрабандных сигарет, сообщила Погранслужба Литвы.

В ночь с пятницы на субботу около полуночи пограничники в районе деревни Липлюнай заметили, что между льдинами по Неману плывет подозрительный объект. С виду он был похож на льдину. Пограничники на моторной лодке подплыли к объекту и доставили его на берег. Выяснилось, что это груз контрабандных сигарет, обложенный снегом и льдом. В Литву пытались доставить 1250 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями, сообщает Delfi.

На грузе было GPS-оборудование. В 200 м от этого объекта пограничники заметили еще одну подозрительную "льдину". Ситуация повторилась – на этот раз обнаружили груз из 1000 пачек сигарет Fest. Начато расследование. В субботу в пределах деревни Гердашяй был обнаружен выброшенный на берег груз - 2000 пачек сигарет Fest и Minsk Capital QS.

17 км границы с Беларусью проходят по Неману. На белорусской стороне контрабандисты чувствуют себя свободно и ничего не боятся. В этом году литовские пограничники выловили из Немана 42 таких контрабандных груза. Только на прошлой неделе зафиксировано 7 таких посылок, начато 5 расследований. Аналогичные грузы попадаются и пограничникам Швенченского района, там контрабанду сплавляют по реке Нерис (7 км границы с Беларусью проходит по реке).