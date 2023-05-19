Последнее обновление: 19.05.2023 14:07

Россия запустит электронные визы для интуристов

Россия до конца июня планирует запустить электронные визы для иностранных туристов. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023".

"Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля месяца надеемся, что такие визы уже начнем выдавать", - сказал Вахруков, которого цитируют российские СМИ.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование