Россия запустит электронные визы для интуристов

Россия до конца июня планирует запустить электронные визы для иностранных туристов. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023".

"Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля месяца надеемся, что такие визы уже начнем выдавать", - сказал Вахруков, которого цитируют российские СМИ.