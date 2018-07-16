Россия продлила безвизовый въезд по паспортам болельщиков

Иностранные граждане, ранее оформившие паспорта болельщиков для посещения матчей чемпионата мира по футболу, смогут многократно въезжать в Россию без виз до конца 2018 года. Об этом вечером в воскресенье, 15 июня, сообщил Владимир Путин, выступая перед журналистами после окончания финального матча на московском стадионе "Лужники".

Он выразил надежду, что многие болельщики воспользуются этой возможностью и еще раз приедут в Россию со своими друзьями и родственниками. Накануне на открытии гала-концерта в Большом театре Путин пообещал, что власти РФ обеспечат максимально комфортные условия для того, чтобы побывавшие на чемпионате мира фанаты могли продолжить знакомство с Россией.

Паспорт болельщика (Fan-ID) стал российским нововведением на ЧМ-2018, проходившем с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Оформившим его иностранцам был предоставлен безвизовый въезд в РФ на время чемпионата. Кроме того, паспорт болельщика давал возможность получения бесплатных железнодорожных билетов для переезда из одного города ЧМ в другой и бесплатного пользования общественным транспортом в городах перед матчами.

Вместе с тем правозащитники крайне критически отзывались о Fan ID, в котором собраны обширные личные данные владельца и помещена его фотография. Оформив такой документ, болельщики давали согласие на передачу своих персональных данных российским органам безопасности и на их использование и дальнейшую передачу российским властями по своему усмотрению, указывали правозащитники.