Молдова выйдет из межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу объявил 15 мая, что он инициирует процедуру, которая позволит выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ и станет первым шагом к полному выходу страны из организации.

"Как председатель парламента я объявляю, что инициировал процедуру выхода Молдовы из межпарламентской ассамблеи СНГ", – отметил Гросу, которого цитирует Newsmaker.

Он добавил, что обсудил инициативу с гражданами, парламентской фракцией партии власти "Действие и солидарность" (PAS), а также с президентом Майей Санду.

Гросу отметил, что намерен сообщить о своей инициативе премьер-министру Дорину Речану и подготовить законопроект к следующему заседанию Постоянного бюро парламента.

"После того как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может называться сообществом. Это станет первым шагом к выходу нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины", – отметил спикер.

"Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности. За 30 лет мы доказали, что стремимся к процветанию и демократии и к лучшему будущему. СНГ – это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором", – подчеркнул Гросу.

Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.