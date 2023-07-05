Последнее обновление: 05.07.2023 16:15

Молдова денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ

Категории: Молдова СНГ

Правительство Молдовы на заседании в среду одобрило решения о денонсации еще двух соглашений, подписанных в рамках СНГ.

Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, правительство республики одобрило проект закона о денонсации соглашения по техническим барьерам в зоне свободной торговли, подписанного в 2000 году.

Кроме того, предполагается денонсировать соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области защиты прав потребителей от 2000 года, передает Интерфакс.

В мае правительство Молдовы уже денонсировало два соглашения, подписанных в рамках СНГ. Речь идет о соглашении об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов Содружества, а также о соглашении об общих условиях поставки товаров между организациями государств СНГ.

Помимо этого, председатель парламента Молдовы Игорь Гросу в середине мая объявил о решении инициировать процедуру выхода республики из соглашения о межпарламентской ассамблее СНГ.

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