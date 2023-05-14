Зеленский объяснил Папе Римскому разницу между жертвой и агрессором

Президент Владимир Зеленский и Святой Престол обнародовали детали переговоров между Папой Франциском и главой украинского государства, которые состоялись 13 мая в Ватикане.

В частности, президент Зеленский в своем Telegram отметил, что на встрече поблагодарил Папу "за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев".

"Отметил и десятки тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой", – заявил Зеленский. Кроме этого, по словам президента, он попросил Папу осудить российские преступления в Украине.

"Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", – отметил глава государства.

Пресс-служба Святого Престола отметила, что темы разговора Папы Франциска с президентом Украины касались гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной.

По данным пресс-службы, понтифик "заверил в своей постоянной молитве, свидетельством которой являются его многочисленные публичные призывы и непрерывное обращение к господу за мир, начиная с февраля прошлого года".

"Оба согласились с необходимостью продолжения гуманитарных усилий в поддержку населения", – заявили в Святом Престоле. Папа "особенно подчеркнул насущную потребность в "жестах человечности" в отношении наиболее уязвимых людей, невинных жертв конфликта".

Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками.