Украина ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана

Украине ничего не известно о миротворческой миссии с участием Ватикана для "разрешения конфликта с Россией, пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису Зеленского.

"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины. Если переговоры происходят, то без нашего ведома или нашего благословения", — сказал CNN украинский чиновник.

ОН также отверг любую роль Папы римского после того, как тот в воскресенье заявил журналистам, что Ватикан является частью миссии по прекращению войны в Украине.

"Миссия сейчас продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою это", — сказал Папа после трехдневной поездки в Венгрию.

В свою очередь, в Белом доме знают об усилиях Ватикана "создать" мирное соглашение между Украиной и Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 1 мая.

На вопрос, "знают ли США, или президент об усилиях Ватикана создать мирное соглашение между Украиной и Россией", Карин Жан-Пьер сказала: "Мы знаем. Я просто не имею никаких комментариев по этому поводу".