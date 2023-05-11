Минфин Беларуси разместил выпуск валютных облигаций на $30 млн.

Минфин Беларуси за 3 недели смог разместить на внутреннем рынке страны выпуска номинированных в долларах США государственных облигаций со срок м обращения 1435 дней.

Ведомству удалось собрать на внутреннем рынке $30 млн. (объем эмиссии), ставка процентного дохода по выпуску установлена на уровне 4% годовых.

Аукцион по размещению облигаций прошел 19 апреля. Тогда Минфину удалось разместить бумаги на сумму $7,532 млн. С 26 апреля доразмещение осуществлялось на площадке БВФБ. Последние 36 облигации были размещены 10 мая, свидетельствуют данные биржи.