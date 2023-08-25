Последнее обновление: 25.08.2023 10:34

Минфин Беларуси разместил гособлигации на 181 млн. юаней

Минфин Беларуси смог привлечь 181 млн. юаней на 5 лет по итогам проведенного 24 августа аукциона по размещению государственных валютных облигаций, сообщила пресс-служба ведомства.

«В аукционе приняли участие 6 заявок от юридических лиц со ставками от 3,49 % годовых на общую сумму 184 658 000 китайских юаней. По результатам аукциона удовлетворены заявки на сумму 181 000 000 китайских юаней», - говорится в сообщении.

По итогам аукциона было принято установить объем выпуска на уровне 200 млн. китайских юаней; ставку процентного дохода – на уровне 3,8 % годовых.

С 30 августа Минфин начнет доразмещение облигаций в объеме 19 млн. китайских юаней на площадке БВФБ путем открытой продажи без проведения аукциона.

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