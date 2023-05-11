Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским войскам новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления украинских войск.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько западных чиновников, занимающих высокие должности.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км или 155 миль она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Критически важно, что Storm Shadow имеет достаточную дальность, чтобы нанести удар вглубь временно оккупированной Россией территории Украины.

Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не для ударов по территории России. Британские официальные лица часто выступают с публичными заявлениями, в которых определяют Крым как украинскую суверенную территорию, называя его "незаконно аннексированным".

Ракета Storm Shadow является "настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия", – сказал американский военный чиновник, занимающий высокую должность. Ракета предоставляет Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны, добавил чиновник.