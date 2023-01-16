Британия передаст Украине ракеты, 100 тысяч снарядов и беспилотники

Новый пакет военной помощи Великобритании для Украины, кроме тяжелой бронетехники, включает ракеты и десятки тысяч артиллерийских снарядов, говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Кроме анонсированного эскадрона танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, Украина получит самоходные артиллерийские установки AS90.
"Это батарея из восьми САУ в высокой готовности и еще две батареи в разной степени готовности. Это пожертвование не повлияет на наши существующие обязательства AS90 перед Эстонией", - говорится в сообщении.
Также будут отправлены сотни других бронированных и защищенных машин, включая Bulldog.
Новый пакет помощи также включает в себя:
- пакет поддержки маневра, включая возможности прорыва минных полей и мостов стоимостью 28 миллионов фунтов стерлингов.
– еще десятки беспилотных авиационных систем стоимостью 20 миллионов фунтов для поддержки украинской артиллерии.
– 100 000 артиллерийских снарядов; в дополнение к 100 000 снарядов, которые уже были доставлены.
– сотни более сложных ракет, включая ракеты GMLRS, ракеты ПВО Starstreak и ракеты ПВО средней дальности.
- пакет запчастей для модернизации до сотни украинских танков и боевых машин пехоты.