США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию

Соединенные Штаты предупредили Грузию о возможных санкциях в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией, которая в среду разрешила такие рейсы со своей стороны.

Госдеп напомнил, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство, сообщает грузинское издание Accent.

"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет наше беспокойство относительно возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", – сказал представитель Госдепа.

Внешнеполитическое ведомство США подчеркнуло, что учитывая развязанную Москвой полномасштабную войну в Украине "сейчас не время углублять отношения с Россией".

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска с 20% процентов территории Грузии, оккупированной Россией, чем это восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима", – говорится в заявлении.