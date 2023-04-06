США впервые ввели санкции против представителей судейской власти Грузии

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против четырех грузинских судей и членов Высшего совета юстиции Грузии, ответственного за назначение судей в стране, из-за "причастности к серьезной коррупции".

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, санкции были введены против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Их добавили в "черный список", предусматривающий визовые ограничения для них и членов их семей.

Как отмечают грузинские СМИ, в отношении представителей судебной власти Грузии такие меры принимаются впервые.

"Эти лица злоупотребляли своим положением на должностях председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии", - заявил государственный секретарь США.

Блинкен в заявлении добавил, что США продолжают поддерживать демократию и верховенство права в Грузии и "будут продолжать способствовать привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью ради личной выгоды".

В прошлом месяце государственный департамент США заявлял, что Вашингтон может наложить санкции на причастных к нарушению прав человека в связи с принятием тогда противоречивого законопроекта об "иноагентах" в Грузии.

После нескольких дней протестов грузинские власти пошли на уступки и сорвали принятие законопроекта.