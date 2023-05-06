Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

Украина вышла из соглашений с Беларусью о сотрудничестве в области карантина и защиты растений и в области ветеринарной медицины.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, заключенного 1 августа 2002 в Мозыре", - сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он также проинформировал о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, заключенного 7 октября 2013 в Минске.