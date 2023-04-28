Молдова внесла Путина в черный список

Власти Молдовы составили список россиян, которым запрещен въезд в страну, и в этот список включен и президент России Владимир Путин.

Об этом в четверг сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Речан рассказал в эфире телеканала TV8, что в "черный список»" включены российские официальные лица и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну против Украины.

"Это не публичный список, он есть у наших соответствующих органов. Те, кто включен в этот список, узнают о запрете на въезд в страну. Но многие из них об этом знают [...] Это достаточно длинный список, Владимир Путин также включен в этот список", - сказал молдавский премьер.

По словам Речана, в какой-то момент этот список может быть и обнародован.