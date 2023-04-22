Украина избавится от географических названий времен российского колониализма

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", предусматривающий так называемую "деколонизацию" топонимов (географических названий) в Украине.

Согласно этому закону, в Украине отныне запрещено давать географическим объектам названия, которые символизируют или возвеличивают Россию. Также запрещены топонимы, связанные с памятными местами, датами, событиями в российской истории.

Закон прямо запрещает называть географические объекты в честь исторических деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, либо осуществляли тоталитарную политику и практику советского и российского режимов, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

"Названия русских городов, деревень, улиц, рек, озер, гор на топонимической карте Украины – это пятая колонна в нашей общественной жизни, это острый нож, что затаился над нашим бытием и ежедневно влияет на наше сознание, пытаясь притупить восприятие цивилизационного, притормозить развитие украинского мировоззрения и украинской идентичности", – говорится в пояснительной записке к закону.