Украина отозвала из Москвы временного поверенного

Украинский МИД отозвал для консультаций временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило.

"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики, временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций", - говорится в сообщении МИД Украины.