ЦБ РФ установил лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями

ЦБ РФ введет ограничения на пополнение кошелька с цифровым рублем. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Мы определили сумму пополнения в 300 тыс. рублей в месяц. При этом переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны», - заявила она.

ЦБ планирует взимать с юрлиц проценты за операции с цифровым рублем. При этом конкретный размер комиссии не определен, отмечено лишь, что он не будет выше, чем в системе быстрых платежей.

Такое решение регулятора в отсутствие спроса на цифровой рубль специалисты ранее назвали нонсенсом.