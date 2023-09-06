В РФ рассказали о возможных ограничениях для цифрового рубля

На поздних этапах тестирования ЦБ РФ рассмотрит возможность «окрашивания» цифровых рублей для отслеживания операций. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

По словам чиновника, к обсуждению любых возможных ограничений для нового актива нужно подходить с осторожностью, пишет ТАСС.

«Ограничение того, на что вы можете потратить конкретную единицу денег, делает эти деньги менее ценными по сравнению с теми деньгами, которые вы можете потратить на что угодно», — объяснил он.

Заботкин допустил, что цифровая нацвалюта положительно повлияет на изменение банковских ставок и коррекцию эквайринговых комиссий.

«Банки для стимулирования и удержания текущей ликвидности внутри банковской системы на своих счетах в виде безналичных рублей будут вынуждены предложить клиентам более привлекательные условия для хранения этих денег», - добавил зампред ЦБ.

В свою очередь глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные расчеты с цифровым рублем могут начаться уже к 2025 году. Однако эта функциональность потребует решения большого количества вопросов, в том числе связанных с валютным риском при конверсии.

Аксаков также не исключил появления депозитов и даже кредитов в новом активе, хотя принятый профильный закон не предусматривает возможность такого займа.

Напомним, закон о российской CBDC вступил в силу 1 августа.

Граждане РФ получат возможность массово использовать ее в 2025-2027 годах.

Ранее банки приступили к тестированию актива.