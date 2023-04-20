В США арестован гражданин Беларуси за обход санкций

Власти Соединенных Штатов арестовали и предъявили обвинения гражданину Беларуси в преступном сговоре с целью обхода санкционного режима, введенного против украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом говорится в сообщении Минюста США, передает ТАСС.

Согласно сообщению, проживающий в Майами (штат Флорида) 46-летний Сергей Карпушкин был сообщником жителя штата Флорида Джона Унсалана, который "на протяжении трех лет участвовал в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко и двух его компаний".

Курченко был внесен в санкционный список США в 2015 году в связи с событиями в Украине.

Карпушкину вменяется преступный сговор с целью обхода или нарушения американских санкций. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Унсалан, сообщником которого являлся Карпушкин, с июля 2018 года по октябрь 2021-го посредством своей компании Metalhouse перевел Курченко и контролируемым им фирмам, которые находятся под американскими санкциями, $150 млн в обмен на металлопродукцию. Кроме того, Унсалан пытался получить от Курченко "миллионы долларов за недоставленные товары".