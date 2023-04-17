Швеция проведет крупнейшие за 25 лет военные учения

В Швеции в апреле и мае состоятся военные учения "Аврора-23", которые станут крупнейшими национальными маневрами такого рода за более чем 25 лет.

В оборонных учениях "Аврора 23" примут участие ряд стран и все виды шведских войск. Маневры укрепят собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию, говорится в сообщении.

"Аврора-23" – крупнейшие национальные учения такого рода за более чем четверть века: участие в них примут более 26 тысяч мужчин и женщин. Учения будут проводиться в воздухе, на земле и на море, будут задействованы подразделения по всей Швеции. Тренировки в основном будут проходить в южной Швеции и на острове Готланд и вокруг него.

Для проведения учений участники в первую очередь будут использовать собственные полигоны и полигоны Вооруженных сил Швеции, но мероприятия также маневры будут проходить и на частных территориях. В этих районах владельцы земель и жители получат дополнительную информацию.

Воздушные учения в основном будут проводить на юге Швеции днем и ночью с 24 апреля по 11 мая. Вылеты боевой авиации, вертолетов, транспортной и другой авиации будут выполнять с нескольких авиабаз и гражданских аэропортов.

Кроме Швеции в маневрах будут участвовать США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

Ранее в Вооруженных силах Швеции уточняли, что маневры начнутся 17 апреля.