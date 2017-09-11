В Швеции стартовали крупнейшие за 20 лет военные учения

В Швеции, которая не входит в НАТО, в понедельник начались крупнейшие за последние 20 лет военные учения.

"В учениях примут участие военные из США, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы и Норвегии", - говорится в сообщении EUobserver.

В Швеции также прокомментировали масштабные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые также начинаются на этой неделе.

"Поскольку проводятся два масштабных учения одновременно, всегда существует риск возникновения инцидентов", - предостерег эксперт в военных вопросах Швеции Джорген Элфвинд.

Ранее сообщалось, что учения Aurora 17 усилят способность Швеции выдержать потенциальную атаку. В учениях, которые пройдут с 11 по 29 сентября, примут участие 20 тысяч военных.

14-20 сентября состоится активная фаза совместных российско-белорусских военных учений. По данным Москвы, в них примут участие не менее 13 тысяч лиц, однако западные специалисты считают, что в действительности их будет около 100 тысяч. По информации литовской иностранной разведки, вероятный сценарий учений - вооруженный конфликт с НАТО.