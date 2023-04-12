Власти Беларуси снова агитируют за перемирие и переговоры в Украине

Глава МИД РБ Сергей Алейник во время визита в Венгрию в очередной раз выступил с идеей незамедлительно объявить в Украине перемирие и начать переговоры по урегулированию кризиса.

"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - заявил Алейник.

"Минск, со своей стороны, предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации конфликта в Украине. К сожалению, мы имеем и другую ситуацию, когда некоторые страны пытаются втянуть нас в конфликт. Я говорю о конкретных действиях, фактах", - добавил он.

"Мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы убеждены в том, что ситуация спровоцированная и раздувается усилиями США и их сателлитов. Они получают от этого прибыль, дивиденды и преимущества, а все остальные несут издержки", - перешел он в итоге к откровенной пропаганде.

Алейник также утверждает, что безопасность Беларуси находится сейчас в наиболее уязвимом положении за все время суверенитет: «За все годы своего суверенитета и своей независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня", - добавил глава МИД РБ.

Он не назвал страны, которые угрожают Беларуси.